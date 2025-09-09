9月9日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 536.74（+1.65坚戈），外汇交易总额为2.1106亿美元（-4542.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:535.10坚戈，最高报价为1:538.50 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：631.93（+4.09坚戈），外汇交易总额为155.6万欧元（-315.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:629.87坚戈，最高报价为1: 633.19坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4471（-0.0892坚戈），外汇交易总额35.5516亿卢布（-12.6533亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4160坚戈，最高报价为1: 6.4800坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.5115（+0.4292坚戈），外汇交易总额3570万元（-563万元）。交易过程中，最低报价为1:75.2570坚戈，最高报价为1: 75.5731坚戈。