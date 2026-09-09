9月9日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 456.61（+2.22坚戈），外汇交易总额为7.9599亿美元（+4.1964亿美元）。交易过程中，最新报价为1:454.10坚戈，最高报价为1:459.15坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 529.72（+1.87坚戈），外汇交易总额为302.4万欧元（+201.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:528.87坚戈，最高报价为1:533.66坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.3326（+0.0774坚戈），外汇交易总额36.9427亿卢布（-4.8220亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.3100坚戈，最高报价为1: 5.3599坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.8570（+0.1550坚戈），外汇交易总额1952.6万元（+141.7万元）。交易过程中，最低报价为1:67.7173坚戈，最高报价为1:68.3500坚戈。