哈通社9月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月9日,星期二

9月9日是阳历一年中的第252天（闰年第253天），离全年的结束还有113天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦家庭日 每年9月9日是哈萨克斯坦家庭日。2013年纳扎尔巴耶夫签署总统令，宣布每年的９月７日为哈萨克斯坦家庭日。今天，我国各地正在以不同的形式庆祝这一节日，通过举行各类庆祝活动，营造温馨、和谐、健康、文明及健康向上的家庭氛围，从而为今后的社会和谐提供长足动力。许多荣获«模范家庭»称号的家庭也将在这一天得到各地政府的嘉奖。

塔吉克斯坦独立日 塔吉克斯坦共和国，简称塔吉克斯坦，中亚国家之一，位于阿富汗、乌兹别克、吉尔吉斯和中华人民共和国之间，在中亚国家之中国土面积最小。1990年9月9日，塔吉克斯坦共和国宣布独立。

朝鲜建国日 9月9日，时任朝鲜劳动党委员长和朝鲜内阁首相的金日成向全世界宣布了朝鲜民主主义人民共和国成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席在首都和平和谐宫举行的«江布尔州日、阿特劳州日和东哈州日»展会。

2013年 中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行正式访问。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统同伊朗总统哈桑·鲁哈尼共同出席在阿斯塔纳举行哈-伊商业论坛。

2017年 哈萨克斯坦职业拳击手哈纳特·斯拉木（24-0，19KO）在阿斯塔纳世博会框架下举行专场拳击比赛，并在第9回合击倒对手，获得职业生涯第25场比赛的胜利。

2019年 哈通社记者参加在西安举行的«绿色丝路-人文上合»骑行考察活动。

2020年 塞梅市物理教师阿斯哈特·朱马别科夫入围全球教师奖 (Global Teacher Prize)TOP50名单，成为哈萨克斯坦首位入围该奖项名单的教师。

2021年 哈萨克著名思想家、文化和历史学家玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫亲笔手稿移交至巴甫洛达尔博物馆。