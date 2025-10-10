哈萨克斯坦9月热门职位出炉：建筑业与采矿业薪资最高
（哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦国家电子劳工交易平台 Enbek.kz 公布的数据，2025年9月雇主发布了约13.82万个职位空缺，而求职者提交了13.06万份简历。与8月相比，招聘需求下降42.4%（减少约10.16万个岗位），而求职人数下降幅度较小，仅5.7%（减少约7,900份）。其中，每两则招聘信息中就有一则面向蓝领岗位。
9月雇主提供最高薪酬的职位为：
-
总建筑师/总施工工程师 —— 平均月薪约 70.5万坚戈；
-
矿井钻井机操作员 —— 平均月薪约 70万坚戈；
-
采矿业生产副主管 —— 平均月薪约 68.1万坚戈。
而求职者薪资期望最高的岗位为：
-
商业航线飞行员 —— 期望薪资约 280万坚戈；
-
IT领域技术总监 —— 期望薪资约 140万坚戈；
-
建筑行业部门主管 —— 期望薪资约 120万坚戈。
教育行业依然是招聘最活跃的领域，共有5.5万个岗位（约占总量的40%）。其次为：
-
“其他服务业” —— 1.63万个岗位（约12%）；
-
医疗与社会服务领域 —— 1万个岗位（约7%）。
总体上，招聘需求比求职供给多出约7,600个岗位。
9月招聘需求结构：
-
中等技能岗位：57,000个；
-
高技能岗位：49,000个；
-
无技能岗位：32,200个。
求职者结构则相反：
-
高技能人才：55,400份简历；
-
中技能人才：47,700份；
-
无技能求职者：27,500份。
这意味着，用人单位更需要中级技能工人，而求职市场上高学历、高技能人才占比最高。
招聘岗位主要集中在：
-
阿斯塔纳市 —— 11,400个；
-
阿拉木图市 —— 10,200个；
-
巴甫洛达尔州 —— 9,400个。
而简历投递最活跃的地区是南部：
-
突厥斯坦州 —— 15,700份简历；
-
奇姆肯特市 —— 9,000份；
-
克孜勒奥尔达州 —— 8,500份。
9月共发布约6.8万个蓝领岗位，其中近40%（2.63万个）来自实体经济企业。最受欢迎的职业方向包括：
-
制造业 —— 23,500个岗位；
-
运输与物流 —— 5,900个；
-
教育与幼教 —— 4,400个。
具体职业中需求最大的是：
-
司机（2,000个岗位）；
-
幼儿教师助理（1,800个）；
-
护士/护理员（1,700个）。
此外，34岁以下的求职者提交了6.38万份简历（约占一半），其中16–24岁群体最活跃（2.8万份）。35–44岁中年群体占25%（3.3万份）；45–54岁占17%（2.25万份）；临近退休年龄的求职者占9%（1.13万份）。
在性别结构上，女性更为活跃，占所有简历的59%，其中一半申请的是高技能岗位。
【编译：达娜】