哈萨克斯坦9月热门职位出炉：建筑业与采矿业薪资最高

9月雇主提供最高薪酬的职位为：

总建筑师/总施工工程师 —— 平均月薪约 70.5万坚戈； 矿井钻井机操作员 —— 平均月薪约 70万坚戈； 采矿业生产副主管 —— 平均月薪约 68.1万坚戈。

而求职者薪资期望最高的岗位为：

商业航线飞行员 —— 期望薪资约 280万坚戈； IT领域技术总监 —— 期望薪资约 140万坚戈； 建筑行业部门主管 —— 期望薪资约 120万坚戈。

教育行业依然是招聘最活跃的领域，共有5.5万个岗位（约占总量的40%）。其次为：

“其他服务业” —— 1.63万个岗位（约12%）；

医疗与社会服务领域 —— 1万个岗位（约7%）。

总体上，招聘需求比求职供给多出约7,600个岗位。

9月招聘需求结构：

中等技能岗位：57,000个；

高技能岗位：49,000个；

无技能岗位：32,200个。

求职者结构则相反：

高技能人才：55,400份简历；

中技能人才：47,700份；

无技能求职者：27,500份。

这意味着，用人单位更需要中级技能工人，而求职市场上高学历、高技能人才占比最高。

招聘岗位主要集中在：

阿斯塔纳市 —— 11,400个；

阿拉木图市 —— 10,200个；

巴甫洛达尔州 —— 9,400个。

而简历投递最活跃的地区是南部：

突厥斯坦州 —— 15,700份简历；

奇姆肯特市 —— 9,000份；

克孜勒奥尔达州 —— 8,500份。

9月共发布约6.8万个蓝领岗位，其中近40%（2.63万个）来自实体经济企业。最受欢迎的职业方向包括：

制造业 —— 23,500个岗位；

运输与物流 —— 5,900个；

教育与幼教 —— 4,400个。

具体职业中需求最大的是：

司机（2,000个岗位）；

幼儿教师助理（1,800个）；

护士/护理员（1,700个）。

此外，34岁以下的求职者提交了6.38万份简历（约占一半），其中16–24岁群体最活跃（2.8万份）。35–44岁中年群体占25%（3.3万份）；45–54岁占17%（2.25万份）；临近退休年龄的求职者占9%（1.13万份）。

在性别结构上，女性更为活跃，占所有简历的59%，其中一半申请的是高技能岗位。

【编译：达娜】