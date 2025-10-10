中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    哈萨克斯坦9月热门职位出炉：建筑业与采矿业薪资最高

    哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦国家电子劳工交易平台 Enbek.kz 公布的数据，2025年9月雇主发布了约13.82万个职位空缺，而求职者提交了13.06万份简历。与8月相比，招聘需求下降42.4%（减少约10.16万个岗位），而求职人数下降幅度较小，仅5.7%（减少约7,900份）。其中，每两则招聘信息中就有一则面向蓝领岗位。

    哈萨克斯坦就业市场未来需求最大的职业有哪些？
    9月雇主提供最高薪酬的职位为：

    1. 总建筑师/总施工工程师 —— 平均月薪约 70.5万坚戈；

    2. 矿井钻井机操作员 —— 平均月薪约 70万坚戈；

    3. 采矿业生产副主管 —— 平均月薪约 68.1万坚戈。

    而求职者薪资期望最高的岗位为：

    1. 商业航线飞行员 —— 期望薪资约 280万坚戈；

    2. IT领域技术总监 —— 期望薪资约 140万坚戈；

    3. 建筑行业部门主管 —— 期望薪资约 120万坚戈。

    教育行业依然是招聘最活跃的领域，共有5.5万个岗位（约占总量的40%）。其次为：

    • “其他服务业” —— 1.63万个岗位（约12%）；

    • 医疗与社会服务领域 —— 1万个岗位（约7%）。

    总体上，招聘需求比求职供给多出约7,600个岗位。

    9月招聘需求结构：

    • 中等技能岗位：57,000个；

    • 高技能岗位：49,000个；

    • 无技能岗位：32,200个。

    求职者结构则相反：

    • 高技能人才：55,400份简历；

    • 中技能人才：47,700份；

    • 无技能求职者：27,500份。

    这意味着，用人单位更需要中级技能工人，而求职市场上高学历、高技能人才占比最高。

    招聘岗位主要集中在：

    • 阿斯塔纳市 —— 11,400个；

    • 阿拉木图市 —— 10,200个；

    • 巴甫洛达尔州 —— 9,400个。

    而简历投递最活跃的地区是南部：

    • 突厥斯坦州 —— 15,700份简历；

    • 奇姆肯特市 —— 9,000份；

    • 克孜勒奥尔达州 —— 8,500份。

    9月共发布约6.8万个蓝领岗位，其中近40%（2.63万个）来自实体经济企业。最受欢迎的职业方向包括：

    • 制造业 —— 23,500个岗位；

    • 运输与物流 —— 5,900个；

    • 教育与幼教 —— 4,400个。

    具体职业中需求最大的是：

    • 司机（2,000个岗位）；

    • 幼儿教师助理（1,800个）；

    • 护士/护理员（1,700个）。

    此外，34岁以下的求职者提交了6.38万份简历（约占一半），其中16–24岁群体最活跃（2.8万份）。35–44岁中年群体占25%（3.3万份）；45–54岁占17%（2.25万份）；临近退休年龄的求职者占9%（1.13万份）。

    在性别结构上，女性更为活跃，占所有简历的59%，其中一半申请的是高技能岗位。

    【编译：达娜】

