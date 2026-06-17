萨热姆：哈萨克斯坦9月将迎来政治体系新里程碑
（哈萨克国际通讯社）今年9月1日，哈萨克斯坦政治体系将迎来一个新的里程碑。新的议会——库鲁尔泰的工作将全面开启，一系列重大政治变革也将正式落地实施，其中将包括部分国家机构负责人的选举工作。哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员阿依多斯·萨热姆日前在接受丝绸之路电视频道"JJ Studio"节目采访时作出了上述表述。
萨热姆强调，近年来最重要的政治变革莫过于新宪法的颁布与实施。
—从去年秋季开始，议会工作组便着手参与了这一文件的起草工作，随后应总统指示，成立宪法委员会加入其中。此后，我们在全国各地开展了广泛的宣讲解读工作。随着新宪法即将全面生效，我国将开启全新的政治关系，步入一个新的宪制时代，-他说道。
萨热姆表示，政府与议员之间的互动水平已跃升至新的高度，共同起草法案正成为一种高效的常态化实践。
—过去，法案的起草与通过过程往往耗时数年，而今天这一周期已大幅缩短。此外，绝大多数立法倡议均由议员提出，这彰显了议会地位与影响力的显著提升。当然，及时通过符合社会诉求的关键法律，依然是我们的首要任务，-萨热姆指出。
萨热姆还特别提到，在新一届议会组建后，议员们的责任感将进一步增强。
—在未来的一两年内，库鲁尔泰工作的重心将在于全面落实宪法改革。此阶段将完成相关法律法规的制定，并持续优化国家治理机制。同时，我们将对现行法典法律法规进行全面梳理与分析，-他补充道。