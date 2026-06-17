萨热姆：哈萨克斯坦9月将迎来政治体系新里程碑

萨热姆强调，近年来最重要的政治变革莫过于新宪法的颁布与实施。

—从去年秋季开始，议会工作组便着手参与了这一文件的起草工作，随后应总统指示，成立宪法委员会加入其中。此后，我们在全国各地开展了广泛的宣讲解读工作。随着新宪法即将全面生效，我国将开启全新的政治关系，步入一个新的宪制时代，-他说道。

萨热姆表示，政府与议员之间的互动水平已跃升至新的高度，共同起草法案正成为一种高效的常态化实践。

—过去，法案的起草与通过过程往往耗时数年，而今天这一周期已大幅缩短。此外，绝大多数立法倡议均由议员提出，这彰显了议会地位与影响力的显著提升。当然，及时通过符合社会诉求的关键法律，依然是我们的首要任务，-萨热姆指出。

萨热姆还特别提到，在新一届议会组建后，议员们的责任感将进一步增强。