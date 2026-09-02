9月去哪儿玩？哈萨克斯坦六地特色旅游活动值得关注

（哈萨克国际通讯社讯） 9月，哈萨克斯坦6个地区将陆续举办一系列文化、音乐和旅游活动。这些活动均被列入哈萨克斯坦2026年重点旅游活动日历。

相关活动名单由哈萨克斯坦旅游和体育部公布。预计系列活动将进一步吸引游客，提升国内外游客对哈萨克斯坦各地区旅游资源的关注度。

在阿克莫拉州，将举行Flamingo Fest火烈鸟节。该活动自2005年起举办，旨在保护火烈鸟自然栖息环境。活动期间将举办音乐会、当地手工艺品展览以及专家交流活动，游客还可在自然环境中观赏火烈鸟。

9月12日，西哈萨克斯坦州将举办“乌拉尔河旋律”艺术节。活动内容包括展览、 体验课、音乐及戏剧演出，以及与艺术家和手工艺人的交流活动。

9月20日，阿拉木图市将举办一年一度的Alma Fest苹果节。该活动以当地著名的阿波特苹果（Aport）为主题，届时将展出本地生产商的产品和不同品种的苹果，并举办体验课、音乐会和娱乐活动。

9月24日至28日，曼格斯套州将举办“里海——友谊之海”国际旅游节。来自里海沿岸国家的代表将参加论坛、展览、研讨会以及多项文化活动。

9月26日，巴甫洛达尔州将举行Ertis Promenade文化活动。巴甫洛达尔市中央滨河大道届时将举办音乐会、古典音乐之夜、露天电影放映等活动。

9月26日至28日，突厥斯坦州将举办国际手工艺品展销会Turkistan Craft Fair。来自不同国家的手工艺人将展示作品，并举办体验课和音乐演出。活动亮点之一是参与者共同创作一件以突厥斯坦为主题的艺术作品。

此外，9月3日20时，世界知名歌手安里克·伊格莱西亚斯（Enrique Iglesias）将在阿斯塔纳“阿斯塔纳竞技场”举行演唱会。9月5日，他还将在阿拉木图中央体育场举行演出。