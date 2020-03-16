哈萨克斯坦调整疫情严重国家名录 中国由一类A子类下调至B子类

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 哈萨克斯坦共和国卫生部对疫情严重国家名录进行了更新调整。在更新后的名录中，中国的分类从一类A子类中被下调至B子类。

卫生部商品和服务质量监督管理委员会首席卫生医师詹达尔别克·别克欣于3月14日签署了对3月4日起生效的《关于进一步加强哈萨克斯坦共和国对新型冠状病毒感染的预防措施》的命令进行补充修改的命令。

根据新的命令，对感染新型冠状病毒病COVID-19的国家和地区名录进行了更新。

新名录于3月17日00:00时正式生效。

根据卫生部官网公布的命令，更新后的疫情严重国家/地区被分为三类：

一类A子类疫情国家/地区 伊朗、意大利

一类B子类疫情国家/地区 中国、韩国、法国、德国、西班牙

二类疫情国家/地区 奥地利、比利时、丹麦、卡塔尔、挪威、荷兰、阿联酋、瑞士、瑞典

三类疫情国家/地区 阿塞拜疆、英国、伊拉克、卢森堡、斯洛文尼亚、美国、捷克、日本

值得一提的是，哈萨克斯坦总统15日签署总统令，宣布从3月16日起哈萨克斯坦进入为期一个月的紧急状态。

官方命令下载链接

【编译：木合塔尔·木拉提】