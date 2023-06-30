记者探访国安委代号A特种部队

哈通社/阿斯塔纳/6月30日 – 在国家安全委员的邀请下，国内主要媒体机构的记者们日前参访了隶属于国安委的旨在执行特殊任务的部队——A部队，了解了这支特种部队的训练过程以及其配属的一部分武器装备。

在此次专门组织的媒体开放日期间，A部队的军官向记者们介绍了这支一直以来颇有神秘色彩的特殊部队日常的训练和生活情况。这位军官表示，A部队成员在执行任务期间一贯佩戴面罩，许多任务的细节也不会对外公开。

根据介绍，A部队对成员的遴选非常的严格，分为多个阶段。想要进入这支特殊部队服役，需要首先是哈萨克斯坦共和国的公民，年龄在23~29岁之间，已经在军队中服役且完成了军校的基本课程。候选人必须在所有基础体能和技能测试中达成优异成绩，并且以全优标准完成心理稳定性测试。

A部队所执行的所有任务都处于机密，具体细节不会公开，但主要方向是明确的——打击和预防恐怖主义。

负责向记者们介绍情况的军官指出，A部队的成员有男有女，所有队员都以高度的责任感和荣誉心，忠诚的履行着职责。

这位已经在A部队服役20年的军人说：

- 我在过去确实有过疑问，即为什么A部队只招收职业军官作为队员。但在这支部队中服役了20年的时间以后，我认为我已经找到了答案。因为，我们的任务需要由高度专业的、富有经验的专家协力完成。最重要的是，执行A部队的任务需要明确两个问题。首先，我们的手中掌握着武器，这些武器需要经过严密的理性推断才能予以使用，否则很可能伤及无辜；其次，作为一个军人，如果不能在危机时果断的使用手中的武器精准的消灭敌人，就不能做到保卫无辜的人民，这同样也是犯罪。所以说，我们的工作本身就充满了挑战。这就是为什么，我们的每一个队员都必须是真正的专业人士，因为只有这样的人，才能在执行任务的过程中，仔细分析这两个敏感问题并作出决断。

A部队的录取标准十分严苛，即使是进入终审测试阶段的优秀军人当中，每10名申请者中也只有1人能够成功成为正式队员。而即便是成为了A部队的正式成员，也不代表就此可以高枕无忧。每年，队员们都要花费8个月的时间，用来反复的磨炼自己的各项军事技战术水平，在无需执行任务的时候，也要不断的学习最新的知识。

【编译：木合塔尔·木拉提】