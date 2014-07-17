尤文图斯宣布 前AC教练阿莱格里出任新主帅

哈通社阿斯塔纳7月17日电，据外媒报道，尤文图斯通过官方网站宣布了阿莱格里加盟的消息。在孔蒂辞职离开后，尤文图斯迅速敲定了新帅人选。阿莱格里之前曾执教米兰，并率队拿到了意甲冠军。

在新闻发布会上，尤文图斯总监马洛塔首先感谢了前任主帅孔蒂的功劳，他说："我希望感谢孔蒂为俱乐部所坐的一切，他在过去3年里展现了伟大的职业精神。尤文图斯的目标始终是保持胜利，在阿莱格里任下，这种胜利的精神将继续成功延续下去。" 阿莱格里尼则表示："这对我而言是一种荣誉，我非常开心，我知道执教尤文的机会多么难得。我接手的球队在过去3年里不断夺取冠军，我会尝试做出我的贡献，帮助球队取得更大成功。" 阿莱格里也谈到了和皮尔洛的关系，他说："我和皮尔洛关系很好。他是世界级的，而且好几个赛季都拿出了让人难忘的表现。我很幸运能再次和他共事。" 阿莱格里最后表示："我会在一支成功球队的基础上继续工作，我们会尽全力为冠军而战。至于欧战，我们需要在欧冠赛场拿出好的表现。" 现年47岁的阿莱格里尼于2010年离开卡利亚里，执教AC米兰，2014年1月13日下课，期间率领球队夺得了2010/11赛季的意甲冠军和2011/12赛季的意大利超级杯冠军，他还曾荣获2008/09赛季的意甲最佳教练奖。