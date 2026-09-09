阿联酋阿布扎比商业银行拟大幅增加对哈项目融资

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦总理官网消息，哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫与阿布扎比商业银行哈萨克斯坦公司（ADCB Kazakhstan）董事会主席法鲁赫·阿勒马尔祖基举行会谈，双方就扩大投资合作进行了讨论。

阿布扎比商业银行是阿联酋最大的银行之一，拥有投资级国际信用评级。

会谈期间，双方讨论了进一步扩大ADCB集团参与哈萨克斯坦重点项目的相关问题，并将实体经济发展和数字基础设施现代化列为优先合作方向。

双方指出，哈萨克斯坦当前推进的大规模经济和制度改革有助于进一步提升国家投资吸引力。根据托卡耶夫总统指示，哈萨克斯坦已启动新一轮投资周期，并在吸引投资者方面采取更加主动的方式。

别克帖诺夫指出，阿联酋为哈萨克斯坦经济发展作出了重要贡献。过去20年，阿联酋对哈投资总额已超过70亿美元，其中约30亿美元是在最近两年半内流入。

他表示，ADCB集团参与吸引阿联酋及其他中东国家投资者，将有助于扩大并多元化哈萨克斯坦项目的外部融资来源。

阿勒马尔祖基表示，ADCB与哈萨克斯坦在能源、铁路基础设施项目融资，以及石化、交通和物流等领域合作成果显著。

Фото: Правительство РК

过去15年，ADCB Kazakhstan已为100多个商业项目提供金融支持，其中90%为中小企业项目。

阿勒马尔祖基宣布，未来一年半内，ADCB Kazakhstan计划将哈萨克斯坦项目融资规模在目前2.5万亿坚戈的基础上扩大至3倍。

会谈结束后，双方重申了进一步发展互利合作的意愿。