阿斯塔纳举办AGRICOM 2025国际粮食大会

本次大会吸引了来自哈萨克斯坦、俄罗斯、中国、伊朗、阿富汗、乌兹别克斯坦及欧洲多国在内的300多名参会者，其中包括粮食企业、贸易公司、研究与物流中心、农业公司及政府机构的代表。

与会人士重点讨论了哈萨克斯坦和俄罗斯的小麦收成及质量预期、国内及出口市场形势、价格走势，以及粮食深加工潜力和新贸易合同等热点议题。同时，投资、农业技术、数字化和农业可持续发展等话题也受到广泛关注。

大会特别强调，要通过强化交通和物流基础设施，进一步提升哈萨克斯坦粮食的国际竞争力，巩固出口优势，并推动本国产品进入更多海外市场。

在AGRICOM 2025框架下，还举办了多场专题研讨、专家对话和商务洽谈，旨在拓展国际合作并促成新合同的签署。

大会通过凝聚商业界、科研界及各国代表的智慧和力量，进一步巩固了哈萨克斯坦作为全球粮食市场重要参与者之一的地位。

Фото: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

【编译：达娜】