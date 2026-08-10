“比AI更惊艳”：托卡耶夫爱马“阿克詹”草原驰骋视频引热议

（哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的爱马“阿克詹”（Ақжан）近日再次成为社交媒体关注焦点。一段记录这匹骏马在辽阔草原上驰骋的视频发布后，引发网友热议。

“阿克詹”是一匹拥有极为罕见浅色毛色的纯种阿哈尔捷金马，其父母分别为土库曼纯种阿哈尔捷金马Ғанатлы和Табыс。据介绍，在阿哈尔捷金马中，拥有这种浅色毛色的马匹占比不足3%。

也正因其独特的外形，“阿克詹”不仅在哈萨克斯坦国内广受关注，在国际媒体和社交网络上也拥有较高知名度。

此次视频由拥有超过200万粉丝的知名博主达斯坦·穆哈梅特拉赫姆发布。画面中，“阿克詹”在辽阔草原上自由驰骋，相关拍摄工作在阿斯塔纳附近完成。

视频画面配文写道：

“比人工智能生成的更惊艳，因为这是真实的。”

达斯坦·穆哈梅特拉赫姆随后在社交媒体上介绍了此次拍摄的幕后情况。

“我们第一次让这匹骏马来到自然环境中，并使用无人机进行拍摄。感谢总统的信任，让我有机会拍摄他最喜爱的骏马。”他说。

值得一提的是，“阿克詹”此前便因其独特外形和文化象征意义受到关注。哈通社曾以《“纯净之灵”阿克詹：大草原上的文化图腾与阿斯塔纳的新象征》为题，对这匹阿哈尔捷金马进行专题报道。