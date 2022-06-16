哈萨克语科技术语库更新 新增六百多AI领域词汇

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 哈萨克语科技术语库中新增加了672个有关人工智能和机器人技术领域的新词汇。

据哈萨克斯坦语言政策委员会消息，根据该委员会的最新决议，人工智能、数据分析、机器人技术和计算机科学领域使用的许多术语和词汇日前被正式翻译为哈萨克语并纳入哈萨克语科技术语库当中。

据悉，相关科技术语由英文翻译为哈萨克文，哈国语言学家们为这些术语制定了专门的英-哈转换对照表。

哈萨克斯坦智能系统与人工智能研究所（ISSAI）奠基人及所长阿塔坎·瓦罗勒教授说：

- 我们注意到哈萨克语中缺少人工智能、数据分析和积极人技术方面的许多专项词汇，所以决定着手开展这些科技术语的哈萨克语化工作。-

他表示，人工智能和机器人领域是哈萨克斯坦当前发展速度极高的领域之一，语言术语库的更新将对其未来带来重要的影响。

值得一提的是，根据由语言学家和ISSAI研究所专家们参与的共和国术语委员会会议的决定，在向哈萨克语的转化过程中，一小部分科技术语被保留了英文术语的原本发音，而其他多数术语则均使用了更加符合哈萨克语表述的方式进行了翻译。

例如，«artificial neural network»一词被翻译为«жасыл нейрондық желі»，而«boosting»一词被翻译为«бустинг»。

所有纳入科技术语库的词汇总数为672个。这些新更新的词汇均可在ISSAI官网以及termincom.kz上查询。

阿塔坎·瓦罗勒教授表示，对数字化发展过程中能够为哈萨克语的现代化进程贡献一份力量，他感到很高兴。

【编译：木合塔尔·木拉提】