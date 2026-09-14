阿斯塔纳AI电影节收到125个国家逾8000部作品

（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳AI电影节（Astana AI Film Festival，AAIFF）今年共收到来自全球125个国家的8067部参赛作品。电影节将于10月1日至3日在阿斯塔纳举行。

本届赛事报名已于9月7日截止，共有4756名创作者参与。

从投稿数量看，美国以1395部作品居首，哈萨克斯坦以829部排名第二。印度提交702部作品，中国550部，韩国349部。英国、印度尼西亚、日本、巴西和法国也进入投稿数量前十。

本届赛事主题为“值得生活的未来”（The Future Worth Living In）。围绕该主题，共收到3138部作品，约占全部投稿的40%。无主题限制的开放单元则收到4929部作品。

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参赛影片均为专门为本次比赛创作。创作者利用人工智能技术，在类型、叙事结构和视觉表达等方面进行多种尝试。整体竞赛单元共涵盖19种电影类型。

- 就在几个月前，我们才启动这一国际赛事，如今已经收到来自125个国家的8000多部作品。这些并不只是为了测试人工智能能力而制作的实验性内容，而是拥有完整故事、人物和电影世界的成熟作品。这一规模反映出AI电影发展速度之快。- 电影节联合创始人兼阿斯塔纳AI电影节理事会主席阿尔马兹·扎利表示。

本届电影节奖金池总额为100万美元。其中75万美元用于奖励主题单元优秀作品，其余25万美元将用于开放单元的“最佳角色”“最佳导演”“最佳视觉语言”“最佳故事”和“最佳概念”等奖项。

此外，主办方还为具有发展潜力的AI创作团队安排了100万美元投资资金。该资金由企业家兼投资人巴拉吉·斯里尼瓦桑提供。

- 我们希望优秀项目在电影节结束后仍能继续发展。因此，除奖金外，还专门设置了投资资金。这将帮助创作者延续制作、扩大项目规模，并继续在哈萨克斯坦推进相关项目。入选团队还有机会成为Astana Hub参与者。 - 阿斯塔纳AI电影节联合创始人兼创意总监艾扎特·库赛诺夫说。

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由此，本届电影节奖金和投资总额合计达到200万美元。

参赛作品将由国际评审团进行评选。评委包括联合国教科文组织前总干事、法国前文化部长奥黛丽·阿祖莱，中国电影集团人工智能研究院院长马平，北京电影学院动画学院副院长王昊，企业家兼投资人巴拉吉·斯里尼瓦桑，以及BytePlus代表。

入围决赛的影片将在Chaplin影院大银幕放映。电影节期间还将举行专题讨论、专业大师课及颁奖典礼。

本届比赛获奖名单将于10月3日公布。