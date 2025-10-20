卡拉干达引入AI神经外科机器人——哈萨克斯坦迈入脑外科机器人手术时代

Remebot RM-200能够对医学影像进行智能分析，并在脑部手术过程中为医生提供精准引导。医院计划近期利用该系统实施颅内活检和脑肿瘤消融手术，并逐步扩展应用场景。

医院院长叶尔肯·道伊尔·库尔曼哈利耶夫介绍称，这项技术的引入将使医院每年能够完成300余例高科技神经外科手术，不仅可大幅降低创伤程度，还将显著提升患者术后康复速度。该系统在进入手术目标点时的误差小于1毫米，这使得对帕金森病、癫痫、脑肿瘤等重大脑部疾病的手术更加安全精准，也为立体定向操作和血肿清除提高了成功率。

在正式启用前，卡拉干达的神经外科团队已在中国接受培训，并在当地完成多场模拟手术演练，掌握了机器人系统的操作流程。搭载Reme-Hybrid混合技术的机械臂可实现接近“珠宝级精度”的微创操作，最大程度减少对脑组织的干扰。

随着这套系统的应用，卡拉干达将成为哈萨克斯坦脑外科机器人手术的开创地，也为国内重症神经疾病患者提供了新的治疗途径。

【编译：达娜】