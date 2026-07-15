“AIU 2026”国际暑期学校圆满落幕 十余国青年感受哈萨克文化魅力

活动现场，来自世界10多个国家的青年学子身着本国传统服饰登上舞台，展示各自的文化特色。各国学生、项目组织方及外国驻哈使馆代表纷纷分享参与感受，并对这一促进文明交流互鉴的国际项目给予高度评价。项目主办方表示，希望这一首次在阿斯塔纳举办的国际暑期学校能够在未来持续开展。

自7月6日起，来自中国、越南、俄罗斯、德国、意大利、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、尼泊尔等10多个国家的青年学生齐聚阿斯塔纳国际大学，在为期10天的学习交流活动中，共同体验哈萨克斯坦的历史文化与民族传统。

Фото: Астана Халықаралық университеті

活动期间，国际学生不仅学习了哈萨克语基础知识，还深入了解了哈萨克民族文化和传统手工艺，并亲身体验了射阿斯克（Asyq Atu）、拔河和托古兹库马拉克（Togyzqumalaq）等哈萨克传统民族游戏。此外，他们还参观了哈萨克斯坦共和国国家博物馆，了解哈萨克民族的历史文化遗产，走进毡房品尝传统美食，感受游牧文明的独特魅力，并参观了阿斯塔纳的主要历史文化地标。

通过一系列丰富多彩的文化体验活动，各国青年在学习传统民族游戏的同时，也增进了彼此之间的友谊与交流。许多参与者表示，这段短暂而充实的经历让他们切身感受到了哈萨克民族文化的深厚底蕴和当地人民的热情好客。

Фото: Астана Халықаралық университеті

来自中国江苏海洋大学的学生刘子晨表示，阿斯塔纳整洁优美的城市环境和哈萨克人民的热情友善给他留下了深刻印象。

“阿斯塔纳国际大学对国际暑期学校项目的组织工作非常出色，我想向所有参与筹备的工作人员表示感谢。我特别喜欢哈萨克民族传统和民族游戏，其中很多项目都体现了团队合作的重要性。在比赛中，我们被分成四个小组展开角逐，我们的团队最终取得了优异的成绩。我最喜欢的项目是拔河和射阿斯克。”刘子晨说。

据了解，本届国际暑期学校由哈萨克斯坦阿斯塔纳国际大学与中国对外经济贸易大学哈萨克斯坦—中国经贸学院联合发起，并得到多所国际合作高校的支持。主办方表示，希望这一促进国际青年交流、展示哈萨克民族文化与传统的项目能够持续举办，为推动不同文明之间的交流互鉴搭建更加广阔的平台。

此前，哈萨克国际通讯社曾报道了该国际项目的开幕式。