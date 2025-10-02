中文
    12:05, 02 10月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦总统呼吁：AI应服务全人类 守护文化多样性与公平

    哈萨克国际通讯社讯）10月2日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳召开的数字桥（Digital Bridge）2025国际科技论坛全体会议上强调，人工智能（AI）技术应服务于全人类，避免加剧社会不公或威胁文化多样性。他呼吁通过跨学科合作，确保技术发展兼顾伦理与人文价值，助力构建公平、包容的数字未来。

    Президент
    Фото: Ақорда

    托卡耶夫指出，人工智能作为改变全球文明的关键力量，正促使人类重新审视生活的意义。

    他表示：“这对我们所有人都是重大挑战。我们需要培养新一代工程师及专业人士，同时也需要哲学家、社会学家和法学家参与AI发展，确保技术反映不同社会的传统、法律和道德规范。”

    他警告，技术不应成为少数特权群体的工具，不应操纵个体行为或强加单一价值观。

    “这将是对全球文化多样性的侵害。技术必须为所有人服务，而非仅为少数精英。”

    总统进一步阐述了人类与AI的本质差异：

    “AI拥有分析与预测能力，但缺乏情感与梦想。尽管未来数十年情况可能改变，但当前AI尚无‘灵魂’与同理心。人类必须始终保持思想的领先，确保技术服务于人而非反之。”

    他强调，哲学、文化和教育在这一进程中至关重要：

    “只有人类无限潜能与先进技术的独特能力结合，才能开辟通往光明未来的坦途。”

    托卡耶夫重申了哈萨克斯坦的数字雄心，强调建设数字国家是国家战略核心。他提到新成立的人工智能与数字发展部及“Alem.ai”国际人工智能中心的启用，标志着哈萨克斯坦迈向数字生态系统建设的新阶段。他呼吁全球伙伴在AI治理与创新中加强合作，确保技术发展符合伦理与公平原则。

    值得一提的是，本届论坛以“Generative Nation”为主题，吸引了全球科技领袖出席。论坛将持续至10月4日，涵盖AI、区块链、教育科技等领域，活动包括创业大赛、技术展和颁奖典礼等。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 科技 科研 人工智能
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
