AI创作者谈未来应用 人工智能催生新职业形态

据他介绍，尽管人工智能在过去几年中实现了跨越式发展，但其整体潜力仍远未被完全挖掘。

—在两三年前，人工智能更多因一些基础功能而受到关注，比如将照片转化为卡通形象。这类应用虽一度引发热议，但实际需求并不突出。到2025年，AI迎来了真正的爆发期，在社交平台上，让雕塑“起舞”、让静态照片“复活”等应用广泛传播。尤其是在过去十个月里，这项技术已达到了高度写实的水准，-阿布德克吾勒在接受丝绸之路电视频道《Бүгін LIVE》节目采访时表示。

Фото: видеодан алынған скрин

他指出，即便在取得显著进展的当下，人工智能的潜力开发程度仍未达到100%。

阿布德克吾勒同时提到，目前哈萨克斯坦在内容生产领域对人工智能的应用比例仅约为1%。相比之下，全球平均水平已接近10%，但同样尚未触及技术发展的上限。

—OpenAI推出的ChatGPT最初在文本生成领域占据主导地位，如今已演变为一款可生成图像和视觉内容的综合性工具，-他强调。

他认为，人工智能的应用领域极为广泛，其中图像与视频生成尤为具备普及潜力。

—只需一台笔记本电脑或一部手机，足不出户就可以掌握相关技能。当前，无论企业还是个人，对AI生成内容的需求都在持续增长。在这一过程中，最关键的环节在于“Prompt”，也就是如何准确地下达指令。正因如此，2025年出现了“提示词工程”（Prompt Engineering）这一新职业。可以预见，到2026年，类似的新兴岗位还将不断涌现，-他补充道。

此外，阿布德克吾勒还提到人工智能在医疗和工程等领域的实际应用前景。例如，通过图像识别技术鉴别药品真伪，或在工程设计阶段提前发现潜在风险点。

在谈及安全问题时，他强调，主流人工智能系统均建立在严格的安全框架之下。

—AI不会生成包含暴力或违法内容的作品，并会主动拒绝相关指令。同时，为防止他人利用照片实施欺诈，系统中已引入多重核验机制。当然，针对个别非法平台，仍有必要通过法律手段加以规范，-他表示。

【编译：阿遥】