俄罗斯武器制造商推出新款AK-47

哈通社阿斯塔纳12月4日电，据BBC消息，俄罗斯武器制造商卡拉什尼科夫在莫斯科推出了新改款的AK-47步枪，以及新的企业商标。

该公司还涉足服装行业，推出了一系列野外求生装备，包括狩猎用刀具，衣服和装备。

除了军用枪支之外，该公司还发表一系列运动用枪支，包括猎枪和打靶用枪。

该公司的新产品发表会走时尚路线，身着深色紧身衣的女郎手持AK-47的弹夹在台上走动，管弦乐团现场演奏俄罗斯爱国音乐。

经济制裁 卡拉什尼科夫还推出两个新的口号，英语的"保护和平"和俄语的"和平武器"。

主要依靠出口的卡拉什尼科夫公司是西方国家因为乌克兰冲突而对俄罗斯施加制裁的目标之一。

该公司表示，2014年他们销售了14万支枪，比上一年增加一倍。

卡拉什尼科夫将进行生产现代化，要在2020年以前将年产量增加为30万。

AK-47步枪是世界上最为人广泛熟知的武器。

1947年由前苏联枪支设计师卡拉什尼科夫设计的AK-47，造价相对低廉，生产和维修容易，广受亚洲和非洲游击队和正规军欢迎。

据信，AK-47问世至今，全世界销售量超过1亿支。

AK-47的设计者卡拉什尼科夫在去年去世，享年94岁。