美国禁止进口俄武器 美枪械公司欲“国产”AK47

哈通社阿斯塔纳1月22日电，据中新网援引美国媒体报道，因乌克兰危机美国政府去年开始向俄罗斯实施武器禁运制裁，不允许美国任何公司进口俄产枪支。一家美国枪械制造商终于找到了替代进口产品的办法：他们准备在美国国内制造"国产AK-47"。

据悉，制作美版"AK-47"的公司将为美国RWC公司，该公司原本就是"AK-47"的美国官方进口商和经销商。自美国政府去年7月对俄罗斯进行制裁以来，RWC公司不得不中止了武器交易。 RWC公司的负责人说，由于制裁的关系，"我们不允许与俄方公司通话或交谈"，不得不中止了合作关系。 "AK-47"自动步枪是世界上最著名的枪支之一，由俄罗斯枪械设计传奇人物米哈伊尔•卡拉什尼科夫在二战期间设计研制。问世至今，"AK-47"享有"枪王"的荣光，被世界数十个国家的军队用作制式武器。 而从美国禁止进口"AK-47"以来，美国国内对这种枪支的需求更加多了起来。RWC公司说，目前公司的库存还能够维持一段时间，但一旦销售完毕，将不会再有新的供货。 RWC公司的CEO近日在美国一个枪支展览上说，公司决定建造一个新的工厂，在美国国内制造第一款"国产AK-47"，以此解决人们对这种枪支的需求。