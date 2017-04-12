中国公司收购哈萨克斯坦AllurGroup公司51%股权

哈通社阿斯塔纳 -- 中国机械进出口（集团）有限公司12日同哈萨克斯坦AllurGroup公司签署框架性协议，将收购该公司51%普通股份股权。

中机公司总裁、党委副主席王旭升和AllurGroup公司股东、董事会成员尤里·蔡（Юрий Цхай）在政府第一副总理阿斯哈尔·马明的见证下签署了协议。

双方一致认同，中机公司的加入，将为AllurGroup公司实现计划内的各项目标提供巨大的动力。中机代表表示，对投资者来说，AllurGroup具有投资吸引力和发展哈萨克斯坦汽车行业的潜力。



尤里在接受哈通社记者采访时表示："一开始，公司只进行汽车组装工作。现在，公司有能力在国内生产汽车和其他配件。在这一领域，我们同中国公司进行了合作，中方将提供资金和技术。我认为，公司有望近期实现国产汽车出口计划。"

据他介绍，合同金额和战略计划将于2个月后正式制定，而中机公司应在年底前完成注资。根据协议，公司90%员工为哈萨克斯坦公民，而公司部门经理由中方公司人员出任。

"我们与亚洲汽车公司就合并问题进行了协商，但最终未达成共识。与日本汽车企业和法国标致汽车公司进行合作协商后，他们只愿意在我们的工厂制造汽车，在哈萨克斯坦市场销售。但是，我们就投资问题上未能达成协议。公司业绩出现下滑的情况下，中国公司希望与我们合作，政府也为此提供了全力的支持。"他说。

尤里强调，中国是汽车制造强国，年生产量可达2700万辆。

"我们计划推动中档汽车的生产量。而中国在这一领域具有丰富的经验和充足的资金。"他说。



【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】