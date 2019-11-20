“Almaty Invest 2019”国际投资论坛将在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/11月20日-- 据阿拉木图市政府消息，阿拉木图将于11月27日举行“Almaty Invest 2019”国际投资论坛。

国内外企业家、政府部门、金融机构和国际组织代表等来自世界各地的各领域代表将参加此次以提高阿拉木图的投资吸引力为目标的国际投资论坛。

论坛组织方负责人表示，此次论坛以刺激商业发展、吸引外国投资商以及增加新的工作岗位为目标。阿拉木图向来都是外国投资商的首选之地之一，未来也会是。投资论坛可以为阿拉木图企业家和潜在投资商之间建立对话提供机会、是一个可以寻找问题的答案和解决方案的平台。

消息称，作为新丝绸之路运输和物流中心的阿拉木图基础设施的发展问题也会是本次论坛着重关注的方向之一。

与此同时，论坛框架内，阿拉木图将宣布为新的国际旅游中心。

国内外知名经济和金融学家、政治家、全球性创业领域专家将会在论坛期间发表讲话，同时，IT和相关领域专家也会就阿拉木图未来的创新和创业领域进行探讨。

据悉，土耳其前副总理希姆谢克、麦肯锡全球研究所资深董事华强森 （Jonathan Woetzel）、诺基亚中亚和东欧副总裁、卡塔尔工商会副会长以及哈萨克斯坦的领先企业代表将出席此次论坛。

【编译：阿依波塔】