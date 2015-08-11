谷歌宣布重组 创立母公司Alphabet

哈通社阿斯塔纳8月11日电 据《华尔街日报》11日报道，谷歌(Google Inc.)将重组为一家企业集团。

这家互联网公司周一宣布了一项大规模重组计划，更清晰地将旗下盈利丰厚的核心搜索和广告业务与其扩展互联网、疾病治疗、机器人和无人驾驶汽车开发等新兴业务分离开来。

谷歌表示，该公司已创立控股公司Alphabet Inc.，该新公司将管理谷歌旗下的各项业务。Alphabet将由包括谷歌首席执行长佩奇(Larry Page)、联合创始人布林(Sergey Brin)以及首席财务长波拉特(Ruth Porat)在内的谷歌现任高层管理。

新谷歌将成为Alphabet的子公司，并将由批猜(Sundar Pichai)负责，业务范围涵盖搜索业务、YouTube、Android和Chrome操作系统。批猜此前负责谷歌互联网业务的产品和工程业务。

谷歌表示，Alphabet的每家子公司都将有自己的首席执行长，向佩奇报告工作，结构类似于巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)。据去年12月份出席一次投资者会议的人士称，佩奇在这次会议上表示，他将参照伯克希尔哈撒韦的模式来管理一家复杂的大公司。

佩奇在一篇博客中写道，从根本上讲，该公司相信上述举措将使谷歌拥有更大的管理规模，因为控股公司的结构可以令不太相关的业务得以独立运营。谷歌拒绝让任何高管谈论组建控股公司的举措。

谷歌表示，从第四季度开始，谷歌将分开发布核心业务和Alphabet其他业务的财务业绩。此举将使投资者能够更多地了解谷歌核心的搜索和广告业务。投资者对谷歌在各种开拓性项目上的开支感到不安，例如无人驾驶汽车、通过热气球提供联网服务和健康研究业务等。

一位前谷歌高管称，越来越难以隐藏谷歌部分项目的成本，特别是考虑到一些项目注定会失败。他表示，将核心业务与投机性更强的业务分离，并像一家财富500强公司那样经营核心业务，这样做会更容易。

谷歌表示，该公司现有股票将转换为Alphabet股票，并仍以现有股票代码GOOG和GOOGL进行交易。

周一，投资者对上述消息作出了积极回应，推动谷歌股价在盘后交易中上涨逾5%。今年大部分时间谷歌股价走势一直落后于其他科技公司，直到该公司公布好于预期的第二季度业绩并表示计划控制辅助项目支出之后。

Pivotal Research分析师威泽表示，谷歌似乎主要是向投资者表明，他们听到了投资者要求提高透明度的呼声，并且将作出响应。但他提醒称，谷歌公布细分数据并不能说明谷歌将停止对非核心业务的投资。

此举令现年43岁的批猜受到外界关注。他将出任新谷歌（Alphabet的搜索和广告业务部门）的首席执行长。批猜实际上已经运营上述业务有几年时间。

佩奇在他的博客中写到，相当长时间以来批猜所说的也是他想要说的（有时还说得更好）。

与此同时，谷歌称，首席业务长Omid Kordestani将担任Alphabet和谷歌的顾问。