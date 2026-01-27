ALT大学举办与中国驻哈大使见面会 深化哈中高校科技合作

见面会期间，校方为大使一行安排了校园科研基础设施参观，重点介绍了与中方伙伴联合共建的实验室和科研综合体。代表团详细了解了大学配备的先进设备以及相关教育项目。这些举措旨在培养新一代高素质专业人才，提升工程、物流与技术领域核心竞争力，并积极引入自动化和数字化领域的现代解决方案。

作为哈萨克斯坦交通运输、通信及物流领域工程人才培养的重要高校，ALT大学与中国一流大学保持密切合作。2023年，在乌鲁木齐职业大学（UVU）支持下，大学开设了“丝绸之路”科研工作坊。该项目是双方两年协作成果，依托干部培训、学术交流以及工程、交通、电信和信息技术领域联合研究协议而实施。教学科研综合体配备现代化信息资源，并同步开展“中文+职业技能”培养计划。

此外，ALT大学与UVU及京东公司合作，建成配备先进设备和机器人系统的“智能物流”科研实践实验室——“Smart Logistics”物流中心。学生在此可系统学习仓储物流管理、数字贸易及运输流程，参与实习并从事真实应用项目。

2025年，“鲁班工坊”项目备受关注。该工坊于2025年8月在上合组织峰会期间在天津正式移交ALT大学，成为哈萨克斯坦境内第三座以工业机器人技术为重点的高水平教育科研平台。该项目源于哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平高层会晤共识。2025年10月31日，在哈萨克斯坦战略伙伴论坛上，双方正式签署了在哈建设并运行第三座“鲁班工坊”的合作协议。

2025年12月，ALT大学与中方FOTIMA公司联合开设“智能感知实验室”，聚焦前沿传感器技术和自动化研究。该实验室致力于新一代工程师培养，并在技术教育中融入ESG（环境、社会、治理）理念。

近年来，ALT大学已与中国20余所顶尖高校和企业签署合作协议，合作规模与战略意义持续扩大。这些项目涵盖应用研究、工业4.0技术导入、教育与科研成果转化等多个维度，有力提升大学核心竞争力，同时为哈中两国在教育、科技与创新领域的深度合作注入强劲动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】