谷歌Android进军汽车、电视和手表 瞄准可上网设备市场

哈通社阿斯塔纳6月28日电，据路透社报道，谷歌旗下的Android软件今年正在进军汽车、电视和手表，眼下谷歌正在与苹果等对手展开角逐，竞相染指迅速扩容的可上网设备市场。

Android软件免费，全球销售的手机中超过四分之三搭载Android软件：这是消费者使用谷歌的搜索和地图等网络服务的宝贵入口。

谷歌周三在年度开发者大会上称，今年晚些时候，搭载Android汽车软件的汽车将进入展厅，该软件包含导航、音乐和短消息功能。超过40家汽车企业与谷歌签署了共同开发协议，但谷歌并未指出哪些企业的汽车会在2014年实际搭载Android。

三星电子和LG电子运行Android Wear的智能手表周三晚间开始销售。Android Wear是专为可穿戴设备设计的软件。

高管们还示范了Android TV如何让用户使用简洁的界面，搜索和播放内容。四年前，谷歌首次尝试Google TV，但未能获得消费者青睐。

"这是攻城略地。控制设备的平台可能成为家里的主要操作系统。"投资银行B. Riley & Co分析师Sameet Sinha表示，"新的平台为硬件、广告和电子商务等的销售创造新的机会。"