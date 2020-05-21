苹果和谷歌联手推出期待已久的疫情追踪APP

哈通社/努尔苏丹/5月21日--据麻省理工科技评论（MIT Technology Review）消息，苹果和谷歌周三发布了期待已久的疫情追踪APP，以自动通知人们是否已暴露于冠状病毒。

两家公司表示，已有22个国家和美国几个州计划使用其软件来构建以自愿加入为原则的手机应用程序。它依靠蓝牙无线技术来检测应用使用者是否对新冠病毒呈阳性反应。

许多政府已经尝试推出自己的手机应用程序，以对抗疫情的蔓延，但大多没有成功。这些应用程序中有许多在Apple和Android手机之间遇到了技术瓶颈，因此尚未得到广泛采用。

由于这些应用经常使用GPS来跟踪人们的位置，从隐私和准确性方面的考虑，之前Apple和Google平台禁止使用这些新工具。

从德国到阿拉巴马州和南卡罗来纳州的公共卫生机构一直在等待使用Apple-Google模式，而其他政府则表示，科技巨头的隐私权限制将成为一个障碍，因为公共卫生工作者将无法访问数据。

这些公司表示，他们并没有试图取代接触者追踪项目，但这是感染控制的一个重要一环。但是他们说，自动“暴露通知”系统可以有效帮助追踪这一环节。而应用程序用户的身份将受到加密保护。

两家公司在今日发布的联合声明中表示：“用户采用是成功的关键，我们认为强大的隐私保护也是鼓励使用这些应用程序的最佳工具。”

北达科他州目前已经推出了一种位置跟踪应用程序，该应用程序约有4%的州居民正在使用该应用程序，高于美国其他具有类似应用程序的州，但远远低于专家们说的使这种技术有效所需的参与率。



