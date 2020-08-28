哈萨克斯坦工程公司在«Army-2020»论坛上签署了价值60亿坚戈的合同

哈通社/莫斯科/8月28日--据哈萨克斯坦工程（Kazakhstan Engineering）股份有限公司新闻处消息，由哈萨克斯坦工业和基础设施部副部长塔勒哈特·詹朱梅诺夫率领的哈萨克斯坦代表团参加了国际军事技术论坛«Army-2020»。代表团中还包括哈萨克斯坦工程公司董事会主席阿德勒别克·萨尔森巴耶夫和国防企业负责人。

在论坛期间举行了一系列谈判和会议，讨论了合作问题，在吸引投资和现代技术的框架内建立联合项目，以及发展国际军事技术合作。

最终，哈萨克斯坦工程公司签署了有关双重用途产品进出口、组装权转让以及产品检修和服务等一系列合同及协议，总额超过60亿坚戈。





哈萨克斯坦«Tynys»股份公司与俄罗斯«Aviahelp»股份公司、«NARZ»股份公司签订了购买飞机部件的合同。达成了增加KA-226型直升机零部件供应的协议。喀山直升机厂证实«Tynys»股份公司参与了ANSAT型直升机加热系统的开发。

«MiG»公司已准备好向«Tynys»股份公司提供设计文档，以便在哈萨克斯坦对«MiG»公司的飞机进行维修时对零部件和组件进行本地化。

印度和伊朗对«Tynys»工厂的航空零部件供应表示感兴趣。

塞梅工程股份公司（Semey Engineering）已与俄罗斯坦克巨头«Uralvagonzavod»股份公司签订了合同。双方还同意继续开展项目，以将T-72B坦克升级为T-72B3级。

与«Shvabe»股份公司讨论了建立装甲车光学系统维修中心的问题。

此外，哈萨克斯坦航空工业有限责任公司与«558ARZ»股份公司签署了Su-25飞机维修合同的附加协议。

【编译：阿拉依】