哈萨克斯坦支持建立欧盟-中亚高级别领导人会晤机制

哈新社阿斯塔纳讯，据哈议会新闻办发布的消息，哈萨克斯坦议会下议院院长 努尔兰∙尼格马图林同立陶宛驻哈萨克斯坦大使洛卡斯∙伯尔尼举行会晤。

会晤期间双方就哈立关系和共同关心的国际问题广泛、深入地交换了意见。双方对两国关系发展表示满意，双方在许多国际和区域性重大问题上观点一致。努尔兰∙尼合马图林就立陶宛成功当选2014年至2015年联合国安理会非常人理事国表示祝贺。

涉及有关国际和平和安全时努尔兰∙尼格马图林谈到了总统纳扎尔巴耶夫为避免全球冲突所做的国际努力。建立欧盟-中亚高级别领导人会晤机制有助于维护中亚和平乃至世界和平。 努尔兰∙尼格马图林表示，加强与欧盟的友好合作关系是我国优先发展方向之一。

洛卡斯∙伯尔尼大使强调指出，哈萨克斯坦是立陶宛区域性重要合作伙伴。

双方一致认为两国议会交往密切，为增进两国人民友谊、国家关系发展发挥了重要作用。双方就拓宽两国立法机关间的合作进行了深入磋商。同时还认定有必要加强两国友好团体和议会下属各委员会间的联系。

今年立陶宛众议院议长将对我国进行正式友好访问。