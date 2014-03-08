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12:05, 08 三月 2014 | GMT +6
戴维斯杯决赛阶段分组抽签仪式结束
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哈讯社阿斯塔纳消息，在伦敦举行的戴维斯杯网球比赛决赛阶段分组抽签仪式已结束。
根据抽签结果，纳达尔领衔的西班牙队将迎战乌克兰队，克罗地亚对阵英国，德国挑战巴西，而负于哈萨克斯坦的奥地利队将对战荷兰。
而哈萨克斯坦直接参加最终阶段的比赛。
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