戴维斯杯决赛阶段分组抽签仪式结束

哈讯社阿斯塔纳消息，在伦敦举行的戴维斯杯网球比赛决赛阶段分组抽签仪式已结束。

根据抽签结果，纳达尔领衔的西班牙队将迎战乌克兰队，克罗地亚对阵英国，德国挑战巴西，而负于哈萨克斯坦的奥地利队将对战荷兰。

而哈萨克斯坦直接参加最终阶段的比赛。