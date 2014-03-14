中国驻哈萨克斯坦大使乐玉成：哈新社中文网站开通--中哈信息交流取得的又一成果

哈新社阿斯塔纳消息，今天哈萨克国际通讯社扩展信息传播范围，开通中文网页，今后哈新社将以哈萨克文、俄文、英文以及中文4种文字传播信息。

在此之际，哈新社记者对中国驻哈大使乐玉成就哈新社中文网站开通进行了专访。

尊敬的乐玉成先生，当前哈萨克斯坦与中国两国之间政治经济合作在高速发展，对两国关系进一步发展您如何评价？ --中哈建交已有22年，22年来两国外交关系在不断发展，两国明确在各行业建立战略伙伴关系，并逐步加深，目前两国都处于快速发展关键时期，在经济方面形成互补角色，相互帮助的积极性为两国关系进一步发展提供了无限机遇。去年习近平总书记在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，并提出建立《丝绸之路经济带》设想，哈萨克斯坦地理位置以及快速发展的经济决定哈萨克斯坦必将成为《丝绸之路经济带》重要环节，因此目前我们的任务就是进一步发展两国关系，齐心协力稳步实现长期计划，畅想未来，我们可以肯定中哈两国有无限合作机遇，

2011年胡锦涛总书记访哈期间，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫强调了哈中双边关系，需要紧密联系两国人道主义行业，2012年哈新社与《人民日报》中心网站《人民网》签署了电子信息行业合作协议，您认为这样的合作关系对进一步发展哈中两国所有行业双边关系将起到怎样的作用？ -信息合作关系的重要性不言而喻，大众媒体不会凭白无故被称为《第四权力机构》，在现代化信息时代，大众媒体传播速度明显加快，形成社会舆论，尤其是政治舆论能力增强，中哈两国的各行业合作远离群众支持将不会持续太久，因此两国大众媒体需在形成社会舆论中作出自己的贡献。两国大众媒体高水平的合作是时代需求， 《哈萨克国际通讯社》是哈萨克斯坦独家开通中文网站的国有大众媒体，与中国新华社、人民日报以及其他正式媒体保持着密切联系，积极发布有关中国、中哈合作相关信息，为哈萨克斯坦民众认识中国提供了很大帮助。 对于《哈萨克国际通讯社》与《人民网》建立合作关系我感到非常高兴，这对开发大众媒体新的可能性将起到重要作用，充实两国人道主义合作，为两国关系共同发展做出贡献，期待媒体将可能性充分利用于两国民众相互了解，传播及时可靠信息以及开拓合作新领域。 不久前哈新社获得国际新闻通讯社称号，并已开通中文网站，据您的观点，中国读者对那种题材的新闻更感兴趣？ -对于《哈萨克国际通讯社》中文网站的开通，我表示衷心祝贺，《哈萨克国际通讯社》是哈萨克斯坦历史上首家开通中文网站的新闻社，为中国读者了解哈萨克斯坦打开了新的"窗口"，是中哈两国在新闻媒体合作史上的新亮点。自古以来中哈为友好邻居，两国关系发展迅速，但仍有部分中国民众对哈萨克斯坦认识不是很全面，中国读者在浏览哈新社中文网站时，不仅阅读哈萨克斯坦新闻，同时还会了解哈萨克斯坦历史、文化、传统习俗、取得的成就、经贸资讯，我认为中国网民对诸如此类信息非常感兴趣。

您最近被任命为中国驻哈萨克斯坦大使，哈萨克斯坦给您留下的印象如何？据您的观点，哈萨克斯坦的强项是什么，哈萨克斯坦是否有这个能提供帮助的、未能解决的难题？ -几年前我曾来过阿斯塔纳，和当时比较阿斯塔纳有明显变化，城市美化与现代化建设令人赞不绝口，在取得独立22年以来，哈萨克斯坦在总统纳扎尔巴耶夫带领下取得飞速发展，迅速从苏联解体困境中走出来，踏上现在化发展"高速公路"，例如，目前哈萨克斯坦人均收入在中亚独联体国家中名列前茅，并进入全球最发达50个国家行列，而现在哈萨克斯坦提出进入全球最发达30个国家行列大胆设想，如此快速而又富有成就的发展令世人刮目相看。丰富的地下资源、良好的投资环境、广阔的领土以及连接亚洲与欧洲的有利地理位置--都是哈萨克斯坦的优势以及经济快速发展的主要因素，而说到中国，中国的优势是雄厚资金、先进生产技术、充足的劳动力以及富有才华的专业技术人员，为目前哈萨克斯坦改善基础设施、企业综合发展、现代化农业生产形成、创新工艺发展提供有力帮助，在充分利用以上优势的前提下，我相信两国都能取得成就。.

中国企业是否会参加2017年阿斯塔纳世博会？贵国公司在《未来能源》主题的世博会上带来什么样的产品或者服务？ -中国企业将会为2017年"绿色盛宴"之称的世博会尽一切努力，目前如何保护生态对于中国来说也十分重要，而发展绿色能源是解决该问题的唯一途径，今年在中国政府帮助下，"绿色能源"发展迅速，例如："绿色"住房、"绿色"汽车等，环保食品以及其他绿色文明广泛发展。除此之外，水电成为中国生产电力主要方向，而农村住房沼气池也在普及。目前中国太阳能产品大量出口欧美国家，据我来看，在三年后的阿斯塔纳世博会上中国企业将带来先进技术与现代化产品，与其他参展单位一起为发展未来能源提出自己的主张。