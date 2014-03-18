企业界对总统关于发展中小型企业的决定表示欢迎

哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局消息，阿拉木图州中小型企业界代表致信总统纳扎尔巴耶夫对总统近期做出的有关发展中小型企业的决定表示欢迎。

企业家在信中表示，总统签署的《关于进一步改善中小型企业创业环境的决定》对广大企业界人士非常有利，对中小型企业的进一步发展创造了良好的外部环境。 铁克勒市《加克塔斯》有限责任公司副总经理根特在信中表示，暂停针对中小型企业的例行检查，体现了政府对发展中小型企业的高度重视，同时也体现了对我们的关心和支持。 " 大理石-TAS"有限责任公司执行经理哈普萨拉耶夫在信中说，在此之前，会经常遇到例行检查，扰乱企业正常生产，这在某种意义上打击了企业发展积极性，现在情况有所改善，通过该决定，我们有决心更好地规划企业发展的前景。 琼吉乡企业家巴拉托娃表示，总统的决定将给企业发展带来新的活力，是新的历史条件下中小型企业发展的转折点。 乌特干巴特尔村《桌巴里斯》有限责任公司总经理塞塔萨诺娃在信中写到，衷心感谢总统对中小型企业的关心，暂停例行检查将给企业的发展注入活力，对企业职工改善家庭生活有极大的帮助，对我们共同的家园-哈萨克斯坦的繁荣将起积极的作用，同时极大地增强了我们实施当前计划和制定长远计划的信心。