《来自星星的你》让韩国总统痛批官僚

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC中文网站报道，韩国总统朴瑾惠批评银行界过多的手续限制，使韩国失去了来自中国的网上客户。

韩剧《来自星星的你》在中国热播，每播出一集都会吸引无数中国影迷希望通过韩国网站购买该剧女主角在剧中所穿的时装。 可是韩国电子交易要求客户必须持有韩国本地银行的账户，令无数中国影迷空手而归，也令韩国时装业无法成交来自中国的订货单。 有鉴于此，韩国总统朴瑾惠与商界领袖和政府官员罕见地召开视频电话会议，对官僚作风和条规框框提出严厉批评。 她说："这些条规限制了韩国网上商店与世界接轨"，批评官僚限制好比"癌症"，应该"像对待敌人一样坚决粉碎"。 她敦促官员加倍努力，清除不必要的条条框框，以此振兴韩国几乎停滞不前的经济。 星星迷 韩国电视剧《来自星星的你》自从去年12月在中国开播以来，已经吸引了大批粉丝。 中共政治局常委王岐山本月人大会议期间曾提及《来自星星的你》，该剧在中国受欢迎的程度可见一斑。 《来自星星的你》讲述一个现代女性与寄居在地球上四百岁外星人之间的爱情故事，被中国影迷称为"韩版穿越剧"。 王岐山在人大会议期间表示，他在考虑一个问题，"韩剧为什么占领了中国？为什么飘扬过海，影响了美国，甚至欧洲？" 他还透露，他有时候"也有一段没一段看看韩剧"，认为"韩剧内核和灵魂，恰恰是传统文化的升华"。 据中国方面的统计，现在中国赴韩的旅游者95%是为了购物，中韩之间电子商务平台的畅通无疑将更加促进中国民众在韩国的消费。