日本和朝鲜同意重启官方对话

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报报道，日本官员称，日本和朝鲜已于周四达成一致，决定举行一年多以来的首次正式对话，因为日本首相安倍晋三的政府希望取得一次期待已久的外交成功。

日本和朝鲜外交官在中国北部城市沈阳进行了非正式会晤，双方同意重启官方对话，时间最早是下个月。本周，两国的红十字组织见了面，就收回日本人遗骸的相关事宜进行了讨论，这些日本人在二战末期死在了如今属于朝鲜的地方。两国外交官利用这个机会进行了对话。 "这是重要的一步，"安倍晋三在新闻发布会上提到这项协议时说。"我想尽快重启对话。" 2012年12月，朝鲜向日本上空发射了一枚远程火箭，日本随即暂停了双方的正式对话。 日本官员称，即将重启的对话将涉及众多议题，其中很可能包括朝鲜的核武器和弹道导弹计划，以及20世纪七八十年代被朝鲜绑架的日本公民的命运。据日本新闻媒体报道，一名朝鲜官员也在沈阳表示，希望对话能改善冻结的日朝关系。 "我们的目标是合理解决双方的现存问题，"日本共同通讯社援引朝鲜外务省负责日本事务的官员刘成日的话说。"我认为，应该迅速改善两国关系。" 安倍晋三执政第一年，日本似乎在该地区越来越孤立，而日本政府也希望取得第一个外交方面的重大成功，这便是日朝修睦努力的背景。部分是由于安倍晋三的民族主义立场，日本与其最近邻国中国和韩国的关系出现急剧恶化，三方在历史和领土问题上陷入了极具感情色彩的争议。 日本分析人士及官员曾表示，安倍晋三目前似乎以朝鲜为重点，认为遭到孤立的朝鲜领导人金正恩可能愿意做出让步，以换取日本对这个贫困国家的经济援助。去年5月，安倍晋三的一名高级助手结束对朝鲜首都平壤的秘密访问回到日本，一天之后，安倍晋三向议会表示，他会考虑与金正恩举行会晤，解决被绑架的日本人的问题。 分析人士现在表示，上述访问可能为最近两国关系回暖奠定了基础。上周，于1977年被绑架的一名日本女学生的父母首次获准见到他们在朝鲜出生的外孙女，这是一个最具说服力的迹象。 安倍晋三曾誓称要迫使朝鲜更详细地说明被绑架日本人的遭遇，特别是朝鲜称已在被绑后死亡的那八名日本人，其中包括上述女学生横田惠。然而，关于这些已经死亡的日本人，朝鲜提供的信息非常少，以致日方亲属怀疑，部分或全部被绑架的日本人是否仍然健在。 2002年，时任日本首相小泉纯一郎访问平壤，意在实现两国关系正常化，之后，朝鲜送回了五名被绑架的日本人。在那之前，外界只是怀疑朝鲜绑架了这些日本人。朝鲜承认绑架行为的事件引发了巨大的公众愤怒，日本最终断绝了与朝鲜的大部分关系。 当时，安倍晋三的政治导师小泉纯一郎让他负责这个富于感情色彩的绑架问题，安倍晋三由此第一次闻名全国。分析人士曾表示，安倍晋三可能希望从小泉纯一郎止步的地方重新开始，达成一项可能会最终为关系正常化铺平道路的协议。 "我非常激动。他们见上了面，我觉得非常高兴，"周一，安倍晋三提到横田惠的父母与外孙女的会面时说。"我们一定要解决绑架问题，不惜任何代价。"