美国领养中国及其他外国儿童人数锐减

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，美国国务院周五（21日）公布的数据显示，美国家庭领养的外国儿童的数字去年锐减18%，为1992年以来最低。

根据美国国务院公布的2013财政年度的报告，美国家庭领养外国儿童的数字逐年下降，2004年是22,884名，2012年为8,668名，去年是7,094名。

在被美国家庭收养的儿童中，中国儿童占最大比例，但在2013年只有2,306名，远远低于2005年最高峰期的7,903名。 据认为，美国家庭领养外国儿童数量骤减的主要原因，是俄国禁止美国人收养俄罗斯儿童，此外韩国和埃塞俄比亚的被领养儿童数字也大幅减少。 埃塞俄比亚是仅次于中国的美国家庭领养外国儿童的第二大国家，在2012年被领养的儿童数字为1,568，但去年只有993名。 减少的原因可能是埃塞俄比亚政府在努力说服亲戚收养这些失去父母的孩子，或者在国内为这些孤儿找寄养家庭，而且该国当局对领养儿童的程序审查特别严格。 在2012年，俄国是美国家庭领养儿童第三多的国家，当年748名，但是在2013年禁令生效前，只有250名儿童被美国家庭领养。 这项禁令被认为是报复美国颁布的一条针对俄国人权状况的法令。 此外，俄国的这项禁令也是为了杜绝出现虐待领养儿童的现象，在过去20年里，有6万多俄国儿童被美国家庭收养，其中约20名死于虐待、疏忽等原因。 但是美国国务院的报告里没有提到，为什么美国家庭领养的中国儿童的人数下降。