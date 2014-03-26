哥本哈根动物园处决狮子引起新争议

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，因在上个月杀死一只健康长颈鹿而引起强烈批评的丹麦哥本哈根动物园又处死了四头狮子。

这家动物园星期二（3月25日）宣布，为了给一头即将来到动物园的雄性狮子腾地方，动物园杀死了一对狮子和他们的两只幼仔。 动物园说，16岁大的雄性狮子和14岁大的雌性狮子已经接饲养状态的自然死亡年龄，而两只10个月的幼仔也没有能力保护自己。 哥本哈根动物园饲养人员说，如果保留这两个幼仔，新来的雄性狮子很定会找机会杀死他们。 无人收养 动物园还表示，他们曾要求其他动物园收养这两只幼狮，但是没有得到回应。 新来的雄性狮子将在未来几天抵达动物园，将被介绍给2012年出生的两只正好达到生育年龄的雌性狮子。 丹麦哥本哈根动物园上个月处决了一只名叫马里乌斯的长颈鹿，并且当着参观者的面肢解了这只长颈鹿，动物园负责人随后收到了死亡威胁。 动物园当时表示，马里乌斯没有被纳入动物园的养殖计划。但是，处决马里乌斯的行动依然引起全世界动物爱好者的愤怒。 哥本哈根动物园的一位发言人现在表示，他们没有公开肢解四头狮子的计划，因为"并不是所有的动物都需要在观众面前肢解"。