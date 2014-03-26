英少儿精神疾病症状易被忽视引起关注

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，英国专家警告说，由于儿童精神健康方面出现问题的征兆不被成年人察觉，成千上万儿童可能最终患上精神疾病。

由英国卫生部出资建立的新网站MindEd，正在发起一个关注儿童和年轻人精神健康的运动。 该网站的一项对2,100成年人所作的调查结果显示，三分之一成年人不知道什么是儿童经受压力的迹象。 据报，在英国，有85万以上儿童有精神健康方面的问题。 接受调查的人士中有一半表示，即使发现迹象，他们也不敢说，因为担心会说错。 但三分之二调查对象支持政府在儿童精神健康服务方面增加投资，聘请更多专家来尽早识别和治疗儿童的精神疾病。 儿童精神科专家拉斐尔•凯尔文博士在MindEd网站上发表文章说，这一调查还研究了如何帮助儿童的方法。 政府建立MindEd网站的目的，是为了帮助那些从事与儿童有关的工作的成年人，包括教师、体育教练和社会工作者等，让他们尽早发现儿童精神健康问题的迹象。 凯尔文博士说，被确诊的精神疾病患者中，开始患病的年龄有一半在14岁以前，有75%在21岁以前，所以早期确诊，对于今后的治疗很关键。 而更关键的是，政府必须加大投资，以帮助那些在工作中和生活中与儿童有密切接触的成年人提高尽早识别儿童精神健康问题的能力。