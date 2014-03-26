组团困难 中国人赴马旅游意愿下降

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，MH370失踪事件使马来西亚旅游业蒙受沉重打击受马航MH370失踪事件影响，中国各旅行社赴马来西亚游报名人数大幅下降。"不成团"现象普遍。

中国组织马来西亚游的大型旅行社之一，中国青年旅行社在3月26日表示，对取消行程的游客，中青旅承诺全额退款。 中国媒体报道，由于马航MH370失事，马航对事件的处理令人不满，再加上昨天又有一架马航航班迫降香港，这一切因素使得中国游客对前往马来西亚旅游的意愿大为下降。 例如北青旅，原定4月3日、17日和29日的三个新马团，因报名人数过少而无法成团。 不少预订赴马旅游的游客已选择把行程改到越南、泰国和新加坡等国或干脆退团。即便是那些仍然前往马来西亚的游客，也由于乘马航航班的恐慌心理而选择避开马航，选择其他航空公司。 中国青年旅行社3月26日在其官网发出针对赴马旅游"紧急措施"的通知。 该通知称：鉴于马来西亚航空近日事故连发，中国旅游者对乘坐马航的安全性产生顾虑，作为旅游企业，中青旅愿意为自己同胞的安全尽责。 除了对安全的担忧外，中国媒体还报道说，马来西亚政府对马航失踪航班的处理使一些中国演艺明星开始抵制马来西亚商品和旅游。 报道称，演员陈坤在他的实名微博上说："从内心开始抵制关于马来西亚的一切商品和旅游"。 据中国旅游业预测，受马航事件影响，2014年中国去马来西亚旅游的人数预计将减少约40万到80万人。