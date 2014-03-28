马航客机：新线索使搜索范围再次变动

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC援引澳大利亚海事安全局发布的消息，根据对南中国海和马六甲海峡的雷达数据的最新分析，马航客机的飞行速度比原先估计的更快，这意味着客机的燃油消耗更快，往南印度洋飞的距离也缩短。

新线索显示的搜索区域约有31.9万公里，距离珀斯以西约1850公里的海域。而此前的搜索范围更偏西南，距离珀斯以西约2500公里。 BBC记者赫德在珀斯报道说，新的搜索范围更靠近西澳，这将使搜索飞机的滞空时间更长，有利搜寻。 澳海事安全局说，星期五将有9架军机参与搜寻，而一架民用飞机将担负搜索区域的通讯传递任务。派出搜索飞机的包括澳大利亚、中国、日本、新西兰、韩国和美国。 中国的5艘舰船和1艘澳洲舰船也将参与星期五的搜索行动。美国第7舰队增派1架P-8"海神"巡逻机从冲绳飞往珀斯加入搜索。 星期四，泰国的卫星在搜寻失踪马航MH370航班的南印度洋海域上发现了大约300个物体。 澳大利亚总理阿博特表示，"这是个可信的新线索"，星期四将展开详细的搜索。 阿博特说，"这是极其困难的搜索行动，对乘客和机组人员亲朋来说，也是个痛苦的等待过程"。 他表示，将对每个可信线索进行调查，并对公众通报每个新进展。