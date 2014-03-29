马航客机：中国舰船抵可疑物海域展开搜寻

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，中国海军井冈山舰抵南印度洋新任务区开始搜索。

中国两艘舰船已抵达南印度洋搜索失踪马航飞机的新区域展开搜索。

新华社说，中国派出搜寻马航客机的飞机星期六（3月29日）在客机怀疑失联海域发现三个可疑漂浮物，分别为白色、红色和橙色。

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多架飞机星期五在印度洋搜索失踪马航飞机的新区域发现了"疑似物体"。但澳大利亚海事安全局说，有关发现得要赶往相关海域的中国和澳洲船只在打捞到相关疑似物体，并加以核实后才能确定是否与失联客机有关。

中国海军井冈山舰携两架舰载直升机星期六已抵达南印度洋新任务海区，继续马航失联客机的搜索行动。

井冈山舰以水面舰艇和直升机同步方式实施搜索。报道说，"为提高目标辨别的精准度，加强了自立观测和雷达搜索的实时对比"，力争在白天完成这片2000平方海里海区的搜索。

此前，中国"海巡01"轮已在星期五晚间抵达发现"疑似物体"的新区域并展开搜索，暂无重大发现。星期六共有8架飞机参与搜寻。

澳大利亚总理阿博特星期六在记者发布会上说，5架飞机在星期五都发现了海上的漂浮物，但不幸的是，在新搜索区域周围的6艘船只都没有打捞到相关疑似物，搜寻工作因此将继续展开。

澳大利亚星期五说，基于 "可信的新线索"，决定将搜寻马航客机的范围向东北方向移动约1100公里。

新线索显示的搜索区域约有31.9万公里，距离珀斯以西约1850公里的海域。而此前的搜索范围更偏西南，距离珀斯以西约2500公里。

这架载有239人的马来西亚航班3月8日失踪。

星期五，参与搜寻的5架澳大利亚飞机发现不同颜色的漂浮物，其中两个分别为"蓝色和灰色的长方形物体"。