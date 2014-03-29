国际纵横：深圳是新的硅谷吗？

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，深圳作为经济特区受到历届中国领导人的高度重视。

全世界五大手机生产公司中，有三家都来自同一个国家，而这个国家并非美国，而是中国。 这五大公司是爱立信、三星和总部设在中国深圳的华为、联想和中兴。 它们成为五大之一，并非仅仅靠销售成绩。根据过去三年国际专利申请数量，中兴公司去年一年的专利申请总数大约有50000项，成为全世界最具创兴精神的公司。 那么，中国的深圳是不是就要赶超美国硅谷了呢？ 深圳毗邻香港，曾经的小渔村，如今成为规模巨大的科技基地，与位于加州的硅谷抗衡竞争。 而在深圳立足的，不光是这些大手机生产公司，还有另外6000家手机生产商。 深圳生产了中国的绝大部分手机，而中国则生产了全世界每年卖出的25亿个手机中的一大半。中国投入到研发的经费无疑增长迅猛，过去几年，每年的增长幅度都超过20%。如此一来，中国每年投入的研发经费为3000亿美元，而美国是4500亿美元。不过，有人预计中国的研发经费总额很快将在2018年超过欧洲，2022年超过美国。

当然，创新并非仅仅取决于研发经费和专利申请的数量，而是取决于这些创新究竟有多少用途。但这个方面还没有确切的数据。 中兴总裁史立荣在接受我的专访时说，中兴每年收入的10%都用于研发，毫无例外。 他说，中兴需要独特的科技保持市场份额、为留住客户不断创新。另外，中国的公司虽然规模很大，但却并非全世界家喻户晓的品牌。

部分的原因是他们在全世界最大市场，也就是在美国受到了限制。 我们每天都用手机通话、发送短信和电子邮件。 所有这些每天发送的信息量数以兆计，这些信息都有可能被不该拿到的人获取。 这是因为这样的风险导致美国政府基于国家安全的考量禁止大部分来自中国的科技公司涉足政府部门等领域的合同。 尽管如此，中国公司还是与美国和欧洲的公司在公司规模上展开了竞争较量。 但是要确定一个国家是否真有创新能力，深圳是否真能与硅谷势均力敌，仍然还需要时间来观察。 如果中国在创新方面获得成功，那将是标志经济实力从西方转向东方的重要篇章。