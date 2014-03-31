好莱坞或拍失联客机题材电影

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯ROSBALT.RU网站报道，马航MH370事件已发生近3周，全世界媒体都在集中报道这一事件，而好莱坞也不放弃任何一个好的电影题材。据美国侨报网3月26日报道，好莱坞的制片人们已经开始准备以这一题材为蓝本拍摄电影。

据报道，曾经在2005年拍摄航班惊悚片《红眼航班》(RedEye)的制作人斯品克(J.C.Spink)说："这起事件是让人震惊的悲剧，但是尽管如此，我保证现在已经有50个不同的人在制作50个不同的电影项目，这些电影项目或是受这起事件的启发，或是直接建立在这个故事蓝本之上。" 事实上，斯品克认为，这架从吉隆坡飞往北京的消失航班已经有足够复杂的故事背景，这些足以制作一部关于飞机航班的惊悚片。他说："很明显在航班上发生了一些我们从来都不可能知道的事情，这是一个很好的故事出发点。" 据了解，在过去几十年，飞机航班电影一直以来都是好莱坞的重要故事题材，从1951年的《天堂无路》(NoHighway)到1970年的《国际机场》(Airport)，再到2005年朱迪•福斯特主演的《空中危机》(Flightplan)和2008年安•海瑟薇主演的《灵异航班》(Passengers)，这些电影都非常受欢迎。 好莱坞一般都等待悲剧稍微平息一些才开始制作电影，如2013年波士顿马拉松恐怖袭击事件发生之后，隔了三个多月才有了第一个建立在这个故事题材上的电影出现;"9•11"事件过后5年第一个以此为题材的电影才诞生。同样的，对于失联的马航飞机，好莱坞可能还要再等一阵子才会有以此为题材的电影出现。