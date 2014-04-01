世界上第一个从北坡登上珠峰的女登山家潘多逝世

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，3月31日上午7点，中国藏族女登山家潘多在无锡医院因糖尿病并发症医治无效去世，享年75岁。潘多1939年出生，西藏昌都地区德格县人。1958 年参加登山运动。1975年5月27日登上珠穆朗玛峰，成为世界上第一个从北坡登上珠峰的女性。

潘多早年亡父，随同母亲往来喜马拉雅山区经商，练就了良好的登山技术，1958年其母亦去世，潘多成为了一名农场工人，不久被选入西藏登山队，次年进入中国国家登山队。1959年，潘多随队登顶7546米的慕士塔格峰，1961年又登顶7595米的公格尔九别峰，成为当时世界女子登高第一人。1963年，潘多同来自无锡的登山队员邓嘉善结婚。1975年5月27日14时30分，潘多成功登顶珠穆朗玛峰。其后，潘多随夫回到无锡定居，任无锡市体育局副局长直到退休。 潘多勇攀珠峰后，受到了中国人民的尊敬和爱戴。从20世纪70年代中期开始，潘多连续五次当选为全国人大代表。从1994年起，潘多连续四次被评为全国"杰出运动员"。1995年，潘多作为中国女性杰出的代表参加了在北京召开的第四次世界妇女大会。