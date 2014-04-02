马航客机失踪之谜“可能永远无法破解”

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，连续20多天的多国搜寻行动仍然未有结果。

马来西亚在其总理纳吉布前往澳大利亚讨论搜寻失踪客机MH370之际警告说，客机失踪之谜可能永远无法破解。 马来西亚警察总监哈立德说，他们针对失踪客机的调查可能将会"没完没了地进行下去"。 他说，警方已经对两名机长及机组人员的亲属进行了多达170次面谈。 哈立德说，为了排除存在蓄意破坏的可能性，警方甚至调查了飞机上的货物与食品。 他说，可能在调查结束后，仍然无法清楚客机失踪的真正原因。 马来西亚总理纳吉布将于周三晚间抵达澳大利亚珀斯后前往访问指挥失踪客机搜寻工作的联合机构协调中心（JACC）。 他还将会见澳大利亚总理阿博特以及JACC负责人、退休海军上将休斯敦。 有10架飞机和九艘舰船参加了周二（4月1日）的搜寻工作，其中包括英国"不懈"号核潜艇。 与此同时，马来西亚政府周二公布了MH370与吉隆坡指挥塔之间通话的全部记录。 据悉，飞行通话记录没有显示任何不正常。 马来西亚政府称，他们是根据卫星数据定论MH370在南印度洋坠毁。 不过，很多机上乘客的亲属迄今拒绝相信马来西亚政府的推断，并对信息公开程度表示极大不满。