哈新社阿斯塔纳讯，总统纳扎尔巴耶夫提名卡里姆∙马西莫夫为政府总理候选人。

如此前报道，今天原政府总理赛力克∙阿赫梅托夫向总统递交了辞呈。 卡里姆•马西莫夫：1965年6月15日出生。 1982年毕业于阿拉木图市国家理科高级中学。 1985年毕业于莫斯科国际友谊大学阿拉伯文学专业。 1988年毕业于中国北京语言学院。 1991年毕业于中国武汉法学院。 1995年毕业于哈萨克斯坦国家管理学院。 1999年毕业于美国纽约哥伦比亚大学。 工作经历： 1991年担任苏联驻中华人民共和国人权顾问。 1991年担任劳动部外贸总经济师。 1992年担任外经贸部驻中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐办事处专家 1994年担任哈贸易之家驻香港执行经理。 2007年1月10日遵照哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫总统令，开始担任哈萨克斯坦政府总理。 2011年11月2日，马西莫夫宣布，开始着手负责哈萨克语维基百科搜索组织工作。 2012年9月24日，宣布辞去哈政府总理一职，2012年12月正式卸任。并开始担任总统顾问。