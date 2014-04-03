美欧欲联手应对能源安全问题

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报网报道，美国和欧盟(European Union)周三承诺大力支持乌克兰，以减少乌克兰对俄罗斯天然气的依赖，双方还将联合推进欧洲天然气供应多元化。

美国国务卿克里与欧盟外交政策高级代表阿什顿在布鲁塞尔会谈后发表了联合声明，声明称，乌克兰危机把能源安全问题摆在眼前，他们呼吁俄罗斯在处理能源伙伴关系时要坚持公平、非歧视的原则。

声明称，欧盟和美国承认能源安全隐患给两国和其他盟友带来了共同的挑战，欧盟和美国将考虑采取新的联合行动应对这些挑战。

一位美国高级官员表示，双方主要关注的是如何解决乌克兰的关键需求。

出席这次高级别能源峰会的还有欧盟能源事务专员欧廷格和美国能源部副部长波内曼。同日，北大西洋公约组织(北约)称，北约将在4月15日前提出一个"安心计划"，加大对俄罗斯在该地区采取军事行动的回应力度。

在布鲁塞尔的北约外长会议结束一天后，北约最高军事指挥官布里德洛夫接受了《华尔街日报》的采访。他说，"安心计划"将包括在东欧部署部队和装备、加强军事演习、增强北约快速反应部队的预备状态等。