乌军倒卖美援助物资 美媒讽刺政变是腐败者春天

哈新社阿斯塔纳讯，【环球军事报道】西方国家近日加大了经济上力挺乌克兰的力度，然而乌国内严重的腐败问题也令美国媒体担忧西方援助是否会被乌官员中饱私囊。美国《时代》周刊2日称，有乌克兰军方人员竟然将美国援助物资拿到网上出售。

3月29日，美国对乌援助的最后一批军用口粮运抵乌克兰，就在同一天，乌克兰分类信息网开始出售这些军用口粮。《环球时报》记者在该网站上看到，所售的军事援助口粮全部附带美国国防部的封条。售价为每包109-142格里夫纳(1格里夫纳约合0.9元人民币)。货物包括咖啡、糖、口香糖，以及土豆汤、鸡肉、肉丸、面条等。售价远低于成本价。《时代》周刊称，乌军一名物资销售员弗拉基米尔•别洛诺格参与了倒卖活动，在接受电话采访时，他矢口否认这些货物来自美国援助，不过随后这些货物被下架。 目前无法确定这些物资通过何种途径搬离乌军用物资仓库，但乌国防部发言人否认称，援助物资现在被保护得很好，还没有向军队发放，不存在被公开出售的情况。 过去几周，西方国家已承诺向乌克兰提供数十亿美元的贷款和财政援助，帮助其度过财政危机。但有分析称，如果乌不能根除腐败问题，结束根除寡头政治，再多的资助也无济于事。《时代》周刊讽刺说，如果援助口粮像反对派的防暴头盔一样好卖，这次乌克兰变局就真的是腐败分子的春天。