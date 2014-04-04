印度男子吃砖石成瘾 对正常食物无食欲

哈新社阿斯塔纳讯，新华社消息， 印度一名30岁男子啃食砖石、泥土成瘾，每天吞下至少三公斤这类"食物"，对母亲烹饪的美食反而毫无食欲。

这名男子名叫帕基拉帕•胡纳甘地，家住卡纳塔克邦的一个小乡村。 他10岁时第一次尝到砖石、泥土的味道，从此一发不可收拾，发展到可以一日不吃正常饮食，但不能不吃砖石、泥土。村里的残垣断壁和田间地头成了他的美食乐园。 牙齿能咬进最坚硬石头 这么多年来，胡纳甘地的母亲一直劝说儿子恢复正常饮食，别啃家里和村里的建筑。朋友们也多次劝说他放弃这种异食癖，但他根本听不进去。一个朋友说："当他走进田地里，就四处转悠，拿着一块泥土啃。他还把热乎乎的木炭当作零食那么吃。" "除了砖块、泥土和石头，我不喜欢其他任何东西。即便给我神圣的花蜜，我也不会食用。"他说，"我的母亲总是劝我，别去吃那些东西，但即便她给我做炸鸡，我也不吃，我一点儿也不喜欢。我需要吃泥土和砖块，实在是忍不住。"胡纳甘地说，啃食砖石、泥土对他而言没什么副作用，"我的牙齿非常好，能毫不困难地咬进最坚硬的石头"。 望表演赚钱 胡纳甘地嗜吃砖石的消息传开后，周边不少人专程去看他如何捧着一块砖，一口一口啃下去。 胡纳甘地看到自己的"绝技"这么受欢迎，考虑走出家乡去表演，赚些小钱。在村里，他只能卖力气，勉强维持生计。 "我的父亲4年前去世了，我必须照顾母亲。我们没有任何收入，因此我想利用自己的天分，通过向人们展示我的本领来赚钱。"