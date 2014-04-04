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    16:24, 04 四月 2014 | GMT +6

    总统任命新一届政府组成人员

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    哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局发布的消息，今天总统纳扎尔巴耶夫签署了《关于哈萨克斯坦新一届政府组成人员的》总统令。











    按照哈萨克斯坦宪法第44条规定：


    巴∙萨金塔耶夫出任政府第一副总理。


    古丽莎拉∙阿卜杜卡勒科娃出任政府副总理。


    阿斯耶特∙伊谢克舍夫出任政府副总理兼工业和新技术部长。


    巴赫特∙苏力坦诺夫出任副总理兼财政部长。


    阿瑟勒江∙玛梅特别科夫出任农业部部长。


    别里克∙伊马舍夫出任司法部部长。


    阿斯兰∙萨林日波夫出任教育和科学部部长。


    萨莉达特∙卡伊尔别科娃出任卫生部部长。


    塔玛拉∙杜伊谢诺娃出任劳动和社会保障部长。


    吉恩斯∙卡西莫夫出任交通信息部部长。


    努尔兰∙卡帕罗夫出任环保部张。


    阿热斯坦别克∙穆罕默德出任文化部部长


    乌扎克白∙卡拉巴林出任石油和天然气部部长。


    波拉特∙让米舍夫出任区域发展部部长。


    耶尔兰∙伊德里索夫出任外交部长。
     

    弗拉迪米尔∙博日科出任紧急情况部部长。


    卡尔穆罕别特∙卡西莫夫出任内务部部长。


    耶尔波拉特∙多萨耶夫出任经济和预算规划部部长。

     

    贾娜尔∙艾扎诺娃出任经济一体化事务部部长。


    哈萨克斯坦通讯和信息部部长阿斯哈尔∙茹马哈利耶夫当选政府成员。

    哈萨克斯坦总统 纳扎尔巴耶夫

     

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 黄金储备
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