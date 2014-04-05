美国西屋电气与乌克兰接近达成核燃料协议

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报报道，总部位于宾夕法尼亚的西屋电气公司周四表示，该公司正在与乌克兰Energoatom展开谈判，磋商延长合同期限、为后者三个核反应堆供应核燃料的事宜。该协议将加深乌克兰与西方国家长期合作的承诺。

西屋电气发言人科特韦格说，西屋电气目前正在与Energoatom谈判，希望达成经过修订的燃料供应合同。

乌克兰国有企业Energoatom的发言人扎耶茨表示，双方正在就协议进行最后的谈判，并称Energoatom希望下周签订合同。

正在磋商的核燃料协议是日本东芝公司子公司西屋电气与乌克兰国有企业Energoatom之间的续签合同，将把现有的核燃料供应协议延长若干年。该协议最初是2008年签订的。

西屋电气最早为Energoatom核反应堆提供核燃料是在2010年。目前该公司提供的核燃料在乌克兰南部的两个反应堆使用。

西屋公司的一名高级管理人士去年底说，这是一项金额约一亿美元的五年期供货协议，如果协议得以续签，将对西屋公司的瑞典核燃料加工厂继续保持运转起到重要作用。

这家瑞典工厂是俄罗斯以外全球唯一的一家能为欧盟成员国内俄罗斯设计的核反应堆生产燃料的工厂，在西方目前希望遏制俄罗斯在欧洲东部地区的影响力之际，这座工厂起着重要的前哨站作用。

如果协议如期达成，那么捷克共和国和保加利亚未来几年将拥有一个替代核燃料供应商。

俄罗斯国有企业俄罗斯国家原子能公司和西屋电气是这个型号的核反应堆仅有的两家核燃料生产商。

俄罗斯国家原子能公司是乌克兰的主要核燃料供应商，该公司也为多数使用俄罗斯VVER型核反应堆的欧洲后共产主义国家提供核燃料。记者未能立即联系到该公司置评。