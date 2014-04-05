美允许波音向伊朗出售商用客机零部件

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，美国飞机制造商波音公司发言人说，美国财政部发出执照，准许波音公司可以向伊朗出口用于商业飞机的部分零部件。

这将是自美国在1979年对伊朗实施禁运措施之后，波音公司首次与伊朗做生意。 波音公司发言人说，当局发出执照是基于飞行安全的原因。 波音表示，有关执照许可提供的零部件是用于维护在1979年前向伊朗出售的旧型波音飞机，以确保飞行安全。不过，不涉及新飞机购买事宜。 美国政府此举被视为是履行今年一月美国国务卿克里与伊朗达成的放宽对伊朗制裁协议的一部分。 根据去年11月伊朗与美国、中国、英国、俄罗斯、法国和德国等达成的协议，伊朗暂停部分铀浓缩活动以减轻制裁。 与此同时，美国通用电气公司星期五表示，已获得美国政府批准，对在上世纪70年代出售给伊朗的18座引擎进行检修。 通用电器声明说，有关检修工作将在通用电器设施或德国航空发动机公司内检修。 伊朗航空公司目前仍在使用1979年人质危机前购买的美国客机。在1979年人质危机中，52名美国人在德黑兰被扣为人质长达444天。 伊朗当局呼吁美方取消在人质危机后对该国实施的制裁，因为这些制裁使伊朗无法更新维护客机机队，并降低客机的飞行安全。 据报道，过去25年来，伊朗飞机共发生200多次事故，导致2000多人死亡。